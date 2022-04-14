أكساد والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان مجالات التعاون

دمشق-سانا

بحث خبراء من منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفريق من مديري الإدارات المختصين مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين ولا سيما موضوع تنفيذ مشاريع لتحسين إنتاجية القمح في المنطقة العربية.

وناقش الجانبان خلال اجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس إمكانية تنمية وتطوير المجترات الصغيرة في الدول العربية وتنفيذ مشروع استثمار المخلفات الزراعية في توفير الأعلاف وتحسين الموازنة العلفية في الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع تعيين نقطتي اتصال بين الجانبين بهدف التواصل المستمر والتنسيق الدائم للوصول إلى تعاون مثمر ومفيد وينسجم مع أهداف وبرامج كل من المنظمة والبنك في التطوير والتنمية المستدامة.

وضم الاجتماع مدير عام أكساد الدكتور نصر الدين عبيد والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في البنك الإسلامي الدكتور أيمن سجيني.

غصوب عبود

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