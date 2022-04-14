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مباحثات سورية إماراتية لتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك

2022-04-14

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق عبد الحكيم النعيمي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع لشعبيهما.

ولفت الوزير مخلوف خلال اللقاء إلى أهمية العلاقات القائمة بين سورية ودولة الإمارات وإمكانية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين وتعميق علاقات العمل المشترك.

من جانبه أكد النعيمي عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط سورية والإمارات وشعبيهما معرباً عن أمله بأن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور بما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

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