الوزير سالم : عملية الترميز للسلع تؤدي إلى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن عملية الترميز للسلع والمنتجات تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وأخر والتلاعب بها.

وأوضح الوزير سالم خلال اجتماع مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للترميز (جي اس ون) ربيع حسواني ووفد من وزارتي المالية والصناعة وهيئة تخطيط الدولة أن عملية الترميز تسمح بوجود قاعدة بيانات كاملة لجميع المنتجات على اختلاف أنواعها مشدداً على أهمية تطوير التعاون الدائم مع المنظمة لتطوير العمل ومتابعة التحديثات الخاصة بعمل الباركود.

من جهته قدم حسواني عرضاً مفصلاً حول الية عمل الباركود وكيفية التعاطي مع الترميز للسلع مبيناً أن عملية الترميز توفر الوقت والجهد وتعمل على تسويق المنتجات حول العالم بسبب البيانات المتوافرة حول المادة من خلال آلية الباركود.

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