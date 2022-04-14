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ضبط 112 كيلوغراماً من الحشيش المخدر في حمص

2022-04-14

دمشق-سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في حمص اليوم 112 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر موزعة ضمن 604 أكف.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبعد ورود المعلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص عن وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة ضمن أرض زراعية بريف حمص بقصد ترويجها ضمن المدينة تم إرسال دورية إلى المكان حيث تم ضبط ومصادرة الكمية المذكورة.

وأوضحت الوزارة أن المواد المخدرة عبارة عن كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 112 كيلوغراماً موزعة ضمن 604 أكف وذلك في إطار الجهود المستمرة للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات في كل المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة المتورطين في القضية لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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