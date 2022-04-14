برشلونة الإسباني يتلقى رسائل مقلقة بشأن التعاقد مع هالاند

مدريد-سانا

تلقى نادي برشلونة الإسباني رسائل مقلقة بشأن مساعيه للتعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب أبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة بأن هالاند قرر الرحيل عن دورتموند هذا الصيف.

كما أكد رايولا أن المهاجم النرويجي لم يحسم وجهته القادمة بعد وأن القرار النهائي سيكون حصرياً للاعب فقط.

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن وكيل الأعمال الشهير نبه رئيس نادي برشلونة بأن هناك صعوبة في إتمام هذه الصفقة لأن إدارة البارسا تقف في مسافة بعيدة عن أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب مثل مانشستر سيتي وريال مدريد حيث يتمتعان بقوة مالية أكبر من النادي الكتالوني.

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