فعاليات (شهر الخير في بلد الخير) بالسويداء تستهدف مئات الأسر في أسبوعها الثاني

السويداء-سانا

للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل في السويداء فعاليات “شهر الخير في بلد الخير” التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع عدة جمعيات ومؤسسات وفعاليات أهلية ورسمية مع بداية شهر رمضان المبارك مستهدفة مئات الأسر المحتاجة.

وفي تصريحات لمراسل سانا لفت صاحب مؤسسة مهنا التجارية مروان مهنا إلى أهمية هذه المبادرات خلال شهر رمضان المبارك إذ انها تكرس العمل الجماعي والخيري وتعزز التكافل بين أبناء المجتمع وتحفز للمزيد من حب العطاء إلى جانب الأسر المحتاجة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة مشيراً إلى أن مؤسسته قدمت 250 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً إضافة إلى عدد من العاملين في الدوائر والمؤسسات الخدمية مع تقديم مبالغ مادية لجمعيتي الرعاية الاجتماعية وأطفال الغد.

كما وزعت مؤسسة شفيق غرز الدين التجارية نحو200 سلة غذائية على الأسر الأشد فقراً فيما استهدفت جمعية صلخد الخيرية 130 أسرة بمساعدات مادية مباشرة بينما وزع فريق جمعية الأيادي البيضاء 40 سلة صحية لعناصر فوج الإطفاء في السويداء إضافة لمبلغ مالي فيما أشارت أمينة سر جمعية المرأة حياة ابتسام أبو فاعور إلى أن الجمعية وزعت نحو150 قطعة ملابس متنوعة للأطفال وكبار السن شملت 60 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً مع التكفل بتأمين راتب شهري مدى الحياة لسيدة بعمر السبعين تعاني أمراضاً مزمنة وليس لها معيل.

من جهتها بينت مؤسسة ومديرة فريق غراس للتنمية المجتمعية إيفا عزي أن الفريق وبدعم من المغتربين وزع نحو 400 قطعة ملابس على الأسر المحتاجة فيما أشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنت الجبل رنا عزام إلى أن الجمعية وزعت أحذية وألبسة على 40 أسرة في قرية الدويرة بريف المحافظة بينما لفت رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً نزار شجاع إلى أن فرع الجمعية وزع نحو90 سلة غذائية وأقام إفطاراً خيرياً للصائمين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووزع مركز مقام عين الزمان الصحي نحو550 سلة غذائية على الأسر المحتاجة مع تقديم أكثر من 620 خدمة طبية مجانية من مختلف الحالات وتوزيع الدواء مجاناً بموجب وصفات طبية عبر المركز الصحي التابع للمقام إلى جانب الاستمرار بحملة “لقمة أهل” في عدد من مدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية.

وقدمت الجمعية الخيرية في ناحية الثعلة منحاً مالية لنحو 61 طالباً جامعياً مع تغطية نفقات أجور النقل لنحو 120 طالباً والتكفل بشراء الخبز لأكثر من 30 أسرة ودفع نفقات 60 نقلة مياه للأهالي بينما تكفلت جمعية محبة ووفا بتأمين احتياجات 100 أسرة من مادة الخبز.

كما قام فرع المؤسسة السورية للتجارة في المحافظة بتسيير سيارتين إلى كل من قرى المغير وخربة عواد وخازمة والعانات بريف المحافظة محملة بمواد غذائية متنوعة من المعلبات والكونسروة والرز والشعيرية وزيت الزيتون وبأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 20 بالمئة إضافة إلى مادة البطاطا بسعر 2000 ليرة للكيلوغرام والبرتقال بسعر 825 ليرة للكيلو الواحد والفروج بسعر 9500 ليرة للكيلو. يشار إلى أن عدد المستفيدين من الفعاليات خلال الأسبوع الأول من رمضان بلغ نحو 20 ألف مستفيد فيما تجاوز عدد الجهات المشاركة 32 فعالية.

سهيل حاطوم

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