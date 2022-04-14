إصابة 7 أشخاص جراء تعرض منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا للقصف

موسكو-سانا

أصيب سبعة أشخاص بجروح بينهم امرأة حامل وطفل جراء تعرض منطقة في مقاطعة بريانسك الروسية الملاصقة للحدود الأوكرانية للقصف من الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم المستشفى المركزي في منطقة كليموفسكي بمقاطعة بريانسك قوله اليوم “تسلمنا سبعة جرحى منهم طفل في حالة بليغة ووالدته الحامل وتم نقلهما إلى مشفى آخر” لافتاً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة بليغة بينما تعرض ثلاثة آخرون لإصابات متوسطة الخطورة.

ورصدت خدمة الإنذار الموحدة في مقاطعة بريانسك سقوط قذيفتين على الأقل على منطقة كليموفسكي اليوم بينما يتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق آثار القصف.

من جانبها أعلنت دائرة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن معبر(نوفييه يوركوفيتشي) الحدودي للسيارات الواقع في المنطقة نفسها تعرض أمس للقصف من مدافع هاون من الأراضي الأوكرانية أثناء تواجد أكثر من 30 لاجئاً أوكرانياً كانوا يتوجهون إلى روسيا.

وأشارت الدائرة إلى أن القصف ألحق أضراراً بسيارتين تابعتين لللاجئين دون وقوع إصابات بشرية لافتة إلى إجلائهم من المعبر فيما قصفت القوات الروسية بالنيران المضادة الموقع الذي نفذ منه القصف.

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