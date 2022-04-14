روسيا تحذر من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو وتتعهد بالرد

موسكو-سانا

وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف محاولات الربط بين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ومسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” بأنها “عقيمة”.

وقال ميدفيديف على قناته في تليغرام اليوم: “سبق إن جرت محاولات ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو كما هو الحال مع أوكرانيا ولا معنى للقول بأنه لولا العملية الروسية الخاصة ما كانت مسألة انضمامهما ستطرح على الإطلاق” مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلات إقليمية بين روسيا وهذين البلدين وبالتالي فإن ثمن عضويتهما في الحلف يختلف بالنسبة لموسكو.

بدوره حذر نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو في مقابلة مع وكالة تاس اليوم بأن روسيا ستتخذ الإجراءات الأمنية والدفاعية اللازمة في حال انضمام هاتين الدولتين للحلف الأطلسي وقال: “من الواضح أن حدودنا مع فنلندا تمتد لمسافة 1300 كيلومتر وانضمامها للناتو سيعني تغييراً جذرياً في الوضع العسكري والسياسي في المنطقة ومن المفهوم أننا سنضطر للرد”.

وأضاف إنه وعلى مدى عقود شكل الوضع المحايد لهاتين الدولتين ضماناً لتحقيق مستوى عال جداً من الأمن لهما بشكل خاص وبشكل عام للمنطقة التي كانت منطقة سلام وتعاون والأهم من ذلك أنها منصة موثوقة للغاية لبناء علاقات حسن الجوار معنا.

وأشار إلى أن الوضع المحايد للسويد وفنلندا لم يمنع هاتين الدولتين من تطوير علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وأن تصبحا عضوين في نهاية المطاف مشدداً على أنه بناء على الاعتبارات العقلانية والمصالح الحيوية للشعوب التي تعيش في شمال أوروبا يجب الحفاظ على الوضع الحالي وإلا فإن الوضع العسكري سيتفاقم بشكل خطير وتحدث عواقب لا يمكن تجنبها.

وكانت مصادر كشفت لصحيفة إكسبرسين السويدية أن فنلندا أعربت عن رغبة واضحة للحكومة السويدية في أن يتقدم كلا البلدين بشكل مشترك للحصول على عضوية الناتو بينما أفادت صحيفة تايمز البريطانية في وقت سابق بأن استوكهولم وهلسنكي تعتزمان الانضمام إلى الحلف هذا الصيف.

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