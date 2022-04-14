روس كوسموس: تعليق التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لن يؤثر على إطلاق مسبار (لونا 25)

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) أن تعليق مشاركة الوكالة الفضائية الأوروبية في البرامج القمرية الروسية لن يؤثر على مواعيد إطلاق مسبار (لونا 25).

وذكر المتحدث باسم روس كوسموس دميتري ستروغوفيتس في قناته على تلغرام اليوم أن قرار الوكالة الفضائية الأوروبية بتعليق تعاونها مع روس كوسموس في المشاريع القمرية بما فيها مشروع (لونا 25) لن يؤثر على موعد إطلاق المسبار داعياً زملاءه الأوروبيين بالتفكير قبل اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات.

وكانت الوكالة الفضائية الأوروبية أعلنت في وقت سابق عن تعليق تعاونها مع (روس كوسموس) في بعثات لونا 25 و لونا 26 ولونا 27 القمرية.

يذكر أن أول بعثة قمرية روسية بعد عام 1972 يخطط لتحقيقها عام 2022 وستعقبها بعثات لونا المذكورة.

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