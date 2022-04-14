1514 طالباً يتقدمون لامتحان الصيدلة الموحد

دمشق-سانا

تقدم اليوم 1514 طالباً من طلاب السنة الخامسة في كليات الصيدلة بالجامعات السورية (الحكومية والخاصة) وغير السورية لامتحان الصيدلة الموحد (دورة نيسان 2022).

وأشار مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن المتقدمين للامتحان توزعوا على ستة مراكز امتحانية في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس.

ويخضع للامتحان جميع طلاب السنة الخامسة في كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة الذين لم يتسن لهم التقدم للدورة الامتحانية السابقة أو الطلاب الراسبون فيها أو الطلاب الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية للعام الدراسي 2021-2022 ويرغبون بالتخرج في الفصل الأول لعام 2022 وكذلك طلاب الجامعات غير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

ويعد نجاح الطالب في الامتحان الموحد وحصوله على علامة خمسين بالمئة شرطاً للتخرج والحصول على علامة ستين بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

هيلانه الهندي

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