نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو فإن روسيا ستعزز حدودها وستتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تجدد تأكيدها على احترام سيادة سورية ورفض تواجد قوات احتلال على أراضيها
2022-04-13
مباحثات سورية عراقية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
2022-04-12
الصحة تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بابا الفاتيكان
2022-04-11
سورية والإمارات تبحثان التعاون في المجالات العلمية والبحثية
2022-04-11
الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-04-11
برونزية لسورية في مشاركتها الأولى بأولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
2022-04-11
الخارجية: العدوان الإسرائيلي ممنهج ويستدعي تدخلاً أممياً
2022-04-10
محليات
طقس اليوم.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ربيعية معتدلة
2022-04-14
وفد حكومي يطلع على أجنحة (رمضان الخير)… المهندس عرنوس: مستمرون بدعم مهرجانات التدخل الإيجابي بما يخدم المواطن والاقتصاد
2022-04-13
إخماد حريق بمنزل في حي القيميرية بدمشق والأضرار مادية
2022-04-13
الجعفري: سورية وكوريا الديمقراطية أنموذج متقدم للعلاقات الثنائية المتينة
2022-04-13
استشهاد عامل بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في بادية تدمر
2022-04-13
عادات رمضانية متوارثة في حمص تضفي على طقوسه الألفة والمحبة
2022-04-13
إخماد حريق في منزل على طريق خربة غزالة بدرعا
2022-04-13
رياضة
هوركاتش إلى دور الـ 16 في بطولة مونت كارلو للتنس
2022-04-14
مانشستر سيتي يتفوق على أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال
2022-04-13
ليفربول يتخطى بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2022-04-13
إصابة كونتي مدرب توتنهام بفيروس كورونا
2022-04-13
ريال مدريد يحبط ريمونتادا تشيلسي ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال
2022-04-13
فياريال يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا
2022-04-12
أهلي حلب يفوز على الوثبة في المباراة المعادة من الجولة 19 بالدوري
2022-04-12
اقتصاد
مجلة أمريكية: روسيا نجحت بإنشاء عالم بديل لا مكان فيه للدولار
2022-04-14
مؤشر نيكي القياسي يرتفع في بداية التعامل ببورصة طوكيو
2022-04-14
صندوق النقد: المجلس التنفيذي وافق على صندوق جديد لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
2022-04-14
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2022-04-13
وسط إقبال على سوق رمضان الخير بجبلة… تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية
2022-04-13
بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب الروسي
2022-04-13
تراجع حجم الدين الخارجي لروسيا
2022-04-13
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نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو فإن روسيا ستعزز حدودها وستتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
2022-04-14
2022-04-14
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