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عــاجــل مراسل سانا في دير الزور: الجهات المختصة تنهي عملية التسوية في مركز الميادين بريف المحافظة الشرقي على أن تعود مجدداً إلى صالة العامل السبت المقبل

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو فإن روسيا ستعزز حدودها وستتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق

2022-04-14

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مراسل سانا في دير الزور: الجهات المختصة تنهي عملية التسوية في مركز الميادين بريف المحافظة الشرقي على أن تعود مجدداً إلى صالة العامل السبت المقبل

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