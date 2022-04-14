نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو فإن روسيا ستعزز حدودها وستتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق