مصرع 4 أشخاص جراء حادث سير في أستراليا

كانبيرا-سانا

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم مصرع أربعة أشخاص جراء حادث تصادم شاحنة مع سيارة في ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة المحلية قولها في بيان “وقع الحادث لدى اصطدام شاحنة بسيارة وبداخلها أربع سيدات عند تقاطع طريق نيو إنغلاند السريع بالقرب من بلدة ستانثورب بالولاية ما أدى إلى مصرعهن على الفور مشيرة إلى أن السيدات الأربعة من كوريا الجنوبية وصلن إلى استراليا منذ أسابيع قليلة بغرض العمل.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة والأحوال الجوية.

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