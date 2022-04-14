13 نيسان 1883 ألكسندر جراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين

دمشق-سانا

1844 / اندلاع معارك عنيفة بين المقاومة الجزائرية والاستعمار الفرنسي في منطقة جبال الأوراس بقيادة أحمد باي استمرت عشرين يومًا.

1849 / المجر تستقل عن النمسا.

1894 / توماس إديسون يقدم اختراعه الجديد (كاينتوسكوب) لعرض الصور المتحركة.

1883 / ألكسندر جراهام بيل ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين.

1912 / السفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي ما أدى إلى غرقها .

1948 / عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية ناصر الدين في طبريا حيث قتلت 50 من سكانها.

1976 / تأسيس المنظمة العربية لأبحاث الفضاء عرب سات.

1986 / الولايات المتحدة تقصف ليبيا بعد اتهامها بالوقوف وراء تفجير ملهى لابيل في برلين والذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين.

2010 / زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب مقاطعة تشينخاي شمال غرب الصين ويؤدي إلى سقوط 300 قتيل.

2015/ الرئيس الأمريكي باراك أوباما يُعلن شطب كوبا من قائمة (الدُول الدَّاعمة للإرهاب) ضمن مساعي إعادة العلاقات الدبلوماسيَّة.

من مواليد هذا اليوم

1126 / إبن رشد فيلسوف وطبيب وفقيه وقاض وفلكي وفيزيائي ولد في مدينة قرطبة بالأندلس.

1921 / توماس شيلينغ اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2005.

1927 / ألان ماكديرميد عالم كيمياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.

من وفيات هذا اليوم

1865 / ابراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس عشر اغتيل على يد جون ويلكس بوث.

أعياد ومناسبات

عيد الشباب في أنغولا.