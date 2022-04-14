غواصات روسية تجري تدريبات على تدمير أهداف افتراضية في بحر اليابان

موسكو-سانا

أجرت غواصتان روسيتان تابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي اختبار إطلاق صواريخ كاليبر من بحر اليابان على أهداف افتراضية.

ونقلت وكالة تاس عن أسطول المحيط الهادئ قوله في بيان: “قامت اثنتان من أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ هما بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وفولخوف بإطلاق صواريخ كروز من موقع مغمور في بحر اليابان على هدف بحري”.

وأضاف البيان “إن الغواصتين تدربتا على كسر خط معاد مضاد للغواصات أنشأته قوات العدو الافتراضي وتوجهتا إلى منطقة معينة حيث شنتا هجومًا صاروخيًا على موقع مستهدف” منوهاً بأن صواريخ كاليبر نجحت بإصابة الهدف وتم تنفيذ عمليات الإطلاق وفقاً لخطة التدريب القتالي للأسطول.

وتم إجراء التدريبات القتالية من خلال أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة لأسطول المحيط الهادئ بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح البحرية لأسطول المحيط الهادئ.

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