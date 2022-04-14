صندوق النقد: المجلس التنفيذي وافق على صندوق جديد لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

واشنطن-سانا

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه وافق اليوم على إنشاء تسهيل جديد لمساعدة الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على التعامل مع التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والأوبئة.

ونقلت رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قولها في بيان “أن المجلس التنفيذي وافق على الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” مشيرة إلى أنه سيبدأ العمل اعتباراً من الأول من أيار.

يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى نسبة 4.4 بالمئة من 4.9 بالمئة وبالنسبة لعام 2023 بلغت التوقعات نسبة 3.8 بالمئة بعد أن كانت 3.6 بالمئة.

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