شيري تطلق سيارة جديدة بمواصفات مميزة

بكين-سانا

أطلقت شركة شيري الصينية لصناعة السيارات نموذجها (اريزو 8) بمواصفات مميزة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أن السيارة الجديدة جاءت بهيكل طوله أربعة أمتار و80 سنتيمتراً وتحتوي في داخلها على صفين من المقاعد المكسوة بالجلد بالإضافة إلى واجهة قيادة مزودة بشاشتين مقاس كل منها 12.3 بوصة.

وقالت شيري إن (اريزو8) يتوفر فيها نظام تثبيت السرعة أثناء السفر ونظام تشغيل للمحرك وأنظمة التكييف عن بعد وكاميرات أمامية وخلفية.

أما ميكانيكياً فتعمل هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين التوربينية بسعة 1.6 و 2 ليتر وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

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