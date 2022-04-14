المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: عام 2021 سجل أكبر عدد للوفيات بتاريخ الأمة

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن عدد الأمريكيين الذين ماتوا في عام 2021 أكثر من أي عام آخر في تاريخ الأمة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكي قولها: “إن البيانات المنشورة حتى نهاية الربع الثالث من العام تؤكد أن معدل الوفيات بلغ 1058.8 لكل 100 ألف أمريكي بزيادة قدرها 10 بالمئة تقريباً عن فترة الـ 12 شهراً من العام الماضي وقفزة بنسبة 21 بالمئة عن عام 2019” مشيرة إلى تزايد معدل الوفيات بما يقرب من 3.5 ملايين أمريكي ماتوا في الأشهر الـ 12 التي انتهت في أيلول 2021 وهو أعلى رقم للوفيات سجل في الولايات المتحدة في عام واحد.

وذكرت البيانات أن فيروس كورونا كان مسؤولاً عن أكثر من حالة وفاة واحدة من بين كل 10 حالات وفاة في الولايات المتحدة العام الماضي يليه الوفيات الناتجة عن مرض الكبد والسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

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