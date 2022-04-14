أكثر من 6 ملايين و212 ألف شخص وفيات كورونا حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من ستة ملايين و212 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 501814264 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6212894 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 451908880 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1013824 حالة وفاة من أصل 82162664 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 521767 حالة وفاة من أصل 43038882 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 661656 حالة وفاة من أصل 30210853 إصابة.

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