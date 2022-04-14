ليفربول يتخطى بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

تعادل فريق ليفربول الإنكليزي مع بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-3 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أنفيلد ليتفوق بهذا التعادل بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 3-1.

وافتتح فريق ليفربول التسجيل برأسية للفرنسي ابراهميا كوناتي في الدقيقة 21 وأدرك غونسالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32 قبل أن يضيف البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين في الدقيقتين 55-65 على التوالي.

في حين قلص بنفيكا الفارق في الدقيقة 73 عبر الأوكراني رومان ياريمتشيوك قبل أن يحرز داروين نونيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وسيواجه ليفربول في نصف النهائي فياريال الإسباني الذي أطاح يوم أمس بالعملاق البافاري بايرن ميونيخ بتعادله معه 1-1 مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل.

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