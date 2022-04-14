استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في رام الله

القدس المحتلة – سانا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 11 آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ووفق وكالة وفا فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لاستشهاد الفتى عمر محمد عليان “20 عاماً” وإصابة 11 فلسطينياً بجروح فيما اعتقلت ثلاثة آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال اليوم إلى ثلاثة.

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