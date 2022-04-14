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موسكو تفتح تحقيقاً في تدنيس نصب تذكارية سوفييتية بإستونيا وليتوانيا وبلغاريا

2022-04-13

موسكو-سانا

فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقاً بخمس قضايا جنائية حول تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في إستونيا وبلغاريا وليتوانيا.

وذكر موقع روسيا اليوم أن لجنة التحقيق فتحت القضايا على خلفية الاشتباه بجرائم مثل تدمير أو إتلاف نصب تذكارية عسكرية تخلد ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم وهم يدافعون عن الوطن.

وتم مؤخراً تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت المحررين في مدينة دوبريتش في شمال شرق بلغاريا حيث قامت مجموعة من الشباب بطلاء النصب التذكاري باللون الأحمر وبعد ذلك قاموا بكتابة نقوش بذيئة عليه في حين قام مخربون في حديقة راهو بمدينة تابا بإستونيا بتدنيس نصب تذكاري لمقبرة عسكرية سوفييتية كما تم إثبات ثلاث عمليات تدنيس لنصب تذكارية للجنود السوفييت المحررين في ليتوانيا.

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