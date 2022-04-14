وفد حكومي يطلع على أجنحة (رمضان الخير)… المهندس عرنوس: مستمرون بدعم مهرجانات التدخل الإيجابي بما يخدم المواطن والاقتصاد

دمشق-سانا

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم مهرجان رمضان الخير “سورية بتجمعنا” المقام في مدينة المعارض القديمة بدمشق واطلع على عدد من الأجنحة وعروض التخفيضات المقدمة من قبل الشركات الصناعية والتجارية المشاركة.

وأكد المهندس عرنوس في تصريح للإعلاميين عقب الجولة أهمية المهرجان لكونه يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع ترضي أذواق المستهلكين ويجسد ضرورة تعاون جميع المشاركين للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين منوهاً بالجهود التي يبذلها قطاع الأعمال الوطني والعارضون والمؤسسة السورية للتجارة لإعطاء بصمة من خلال هذا المهرجان.

وأشاد المهندس عرنوس بالمشاركة المميزة في المهرجان لجريح وطن والأسر المنتجة وقال “إن هذه المهرجانات تحظى بدعم ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد، والمشاركة الكبيرة للعارضين والإقبال اللافت من قبل المواطنين دليل على الدور الإيجابي لهذه المهرجانات التي باتت تقليداً سنوياً تقوم به كل الجهات وخاصة في شهر رمضان ليكون شهر خير وعطاء للجميع”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الدعم الحكومي لهذه المهرجانات من خلال تقديم التسهيلات للصناعيين من تأمين إعفاءات للمستوردات اللازمة للعملية الإنتاجية والقروض التي تدعم الصناعة والصناعيين لتأخذ هذه المهرجانات طابعاً اجتماعياً يستقطب كل الأسر ويلبي احتياجاتهم معرباً عن أمله بأن يتجاوز التجار موضوع الربح ويساهموا في تخفيف معاناة المواطنين بتقديم كل ما يمكنهم في هذا الشهر المبارك.

شارك في الجولة كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وعدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وافتتح المهرجان الذي تقيمه محافظة دمشق بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفتي تجارة دمشق وريفها في الثالث من الشهر الجاري بمشاركة 250 شركة صناعية وتجارية وطنية.

ويقدم المشاركون في المهرجان سلسلة متنوعة من المنتجات الغذائية من الكونسروة والمعلبات والحلويات والمعكرونة والمربيات إضافة إلى المنظفات بمختلف أنواعها والألبسة النسائية والرجالية والولادية والجلديات والأدوات الكهربائية المنزلية.

هيلانه الهندي