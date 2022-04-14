الدوما الروسي:زيلينسكي يتحمل مسؤولية تعرض السياسي ميدفيدشوك لأي مكروه

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيكون موضع مساءلة حال تعرض السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك الموقوف الذى تدعى كييف ارتباطه مع روسيا لأي مكروه.

وذكرت روسيا اليوم أن فولودين انتقد في تصريح على حسابه على التليغرام قيام زيلينسكي بتقييد خصمه قائلاً “هذه هي الحريات السياسية في أوكرانيا وهذا حدث في ظل صمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف فولودين” إن ميدفيدشوك الذي يرأس المجلس السياسي لحزب “المنصة المعارضة من أجل الحياة” يعرف بأنه المبادر إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك في الإطار البرلماني ودعا إلى استقلال أوكرانيا وبناء دولة مستقلة محايدة خلافا لزيلينسكي الذي يرقص على أنغام الولايات المتحدة”.

وقال فولودين “بالنسبة لزيلينسكي فإن ميدفيدشوك هو المنافس الأول والجميع يفهم ذلك.. إذا حدث شيء ما لفيكتور ميدفيدشوك فإن زيلينسكي مطالب بالإجابة”.

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