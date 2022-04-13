رئيس لوغانسك يحظر أنشطة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية على أراضي الجمهورية

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك عن قراره بحظر أنشطة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أراضي جمهوريته.

وقال باسيتشنيك اليوم عبر قناته على تليغرام: “بصفتي رئيس دولة معترف بها من قبل روسيا الاتحادية فقد قررت حظر أنشطة البعثة الخاصة للمراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية على أراضي الجمهورية اعتباراً من 30 نيسان من هذا العام” مشيراً إلى أنه بحلول 30 الشهر الجاري يتعين على جميع أعضاء البعثة مغادرة جمهورية لوغانسك الشعبية.

ووفقاً لرئيس لوغانسك فإنه على مدار سنوات النزاع في دونباس لم تسهم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في التسوية السلمية للنزاع موضحاً “لمدة ثماني سنوات عملت بعثة المراقبة على أراضي الجمهورية وتقديراً لعملها أطلق سكان لوغانسك على مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اسم (المراقبون المكفوفون) لأن البعثة لم تؤثر أبداً على الجانب الأوكراني ولم تسهم في تسوية سلمية للنزاع في دونباس وظلت العديد من الحقائق عن انتهاكات اتفاقات مينسك خارج نطاق تقاريرهم”.

بدوره أوعز رئيس دائرة التحقيق المركزية في روسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين بالتحقيق في المعلومات المتعلقة بتسيير الأنشطة الاستخباراتية من قبل ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إقليم دونباس.

ونقلت لجنة التحقيق الروسية في بيان للصحفيين اليوم أن رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين أصدر تعليماته بدراسة والتحقق من المعلومات حول إجراء الأنشطة الاستخباراتية من قبل عملاء بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أراضي دونباس.

وحسب وزارة أمن الدولة في جمهورية لوغانسك الشعبية فقد تم انتداب أفراد فاعلين من القوات المسلحة والشرطة في دول الناتو إلى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في دونباس وفي وقت لاحق ضمت البعثة رجالاً عسكريين سابقين من ذوي الخبرة في أنشطة مكافحة التجسس وعمليات البحث والتحري.

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