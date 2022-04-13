إخماد حريق بمنزل في حي القيميرية بدمشق والأضرار مادية

دمشق- سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق اليوم حريقاً نشب ضمن منزل بحي القيمرية بدمشق.

وذكر العميد داؤد عميري قائد فوج إطفاء دمشق لمراسلة سانا أنه فور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضمن منزل بحي القيمرية توجهت على الفور زمرة من فوج الإطفاء وعملت على السيطرة على الحريق وإخماده وتبريده حيث طال الحريق المطبخ مع غرفة في علية المنزل.

ولفت العميد عميري إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة نتيجة ضيق الحارات حيث تم مد خراطيم من السيارات الصغيرة عن الأسطح ومن حارة ثانية للتمكن من إخماد النيران مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد إصابات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency