وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب عمر محمد عليان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
إيران تجدد تأكيدها على احترام سيادة سورية ورفض تواجد قوات احتلال على أراضيها
2022-04-13
مباحثات سورية عراقية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها
2022-04-12
الصحة تتسلم 4 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بابا الفاتيكان
2022-04-11
سورية والإمارات تبحثان التعاون في المجالات العلمية والبحثية
2022-04-11
الخارجية الإيرانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-04-11
برونزية لسورية في مشاركتها الأولى بأولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
2022-04-11
الخارجية: العدوان الإسرائيلي ممنهج ويستدعي تدخلاً أممياً
2022-04-10
محليات
الجعفري: سورية وكوريا الديمقراطية أنموذج متقدم للعلاقات الثنائية المتينة
2022-04-13
استشهاد عامل بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في بادية تدمر
2022-04-13
عادات رمضانية متوارثة في حمص تضفي على طقوسه الألفة والمحبة
2022-04-13
إخماد حريق في منزل على طريق خربة غزالة بدرعا
2022-04-13
مطالب خدمية لأهالي قرى طريز والجويخات وعيون الوادي بريف حمص الغربي
2022-04-13
جرحى الجيش من دمشق يطلعون على مشاريع صغيرة رائدة لجرحى اللاذقية
2022-04-13
الاتصالات: توقف منصة الاعتراضات مؤقتاً للتحديث
2022-04-13
رياضة
إصابة كونتي مدرب توتنهام بفيروس كورونا
2022-04-13
ريال مدريد يحبط ريمونتادا تشيلسي ويعبر لنصف نهائي دوري الأبطال
2022-04-13
فياريال يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا
2022-04-12
أهلي حلب يفوز على الوثبة في المباراة المعادة من الجولة 19 بالدوري
2022-04-12
كأس آسيا لكرة السلة يصل إلى سورية
2022-04-12
تميز في رياضة المواي تاي.. تمام علاء الدين يطمح بالوصول للعالمية
2022-04-12
اتحاد الملاكمة الروسي يقاضي الاتحاد الدولي للملاكمة أمام هيئة التحكيم الرياضية
2022-04-12
اقتصاد
وسط إقبال على سوق رمضان الخير بجبلة… تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية
2022-04-13
بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب الروسي
2022-04-13
تراجع حجم الدين الخارجي لروسيا
2022-04-13
ألمانيا مهددة بانكماش اقتصادي في حال وقف واردات الغاز الروسي
2022-04-13
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا
2022-04-13
الاقتصاد تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحرة بقصد تخزينها
2022-04-13
الزراعة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي إقامة مشاريع زراعية جديدة
2022-04-13
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الاقتصاد تسمح بشحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحرة بقصد تخزينها
الجهات المعنية تواصل تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب
المركزي يحدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 2814 ليرة
المهندس عرنوس يلتقي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين … ضرورة زيادة تعويضات المعلمين وتأمين الاستقرار لهم في أماكن عملهم
بوتين: أمريكا تسببت بارتفاع أسعار الطاقة
مجلس النقد والتسليف يرفع سعر فائدة الحد الأدنى للودائع إلى 11 بالمئة سنوياً
الأهالي يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي من محيط قرية القصير بريف القامشلي
البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
الدفاع الروسية: قصف 46 منشأة عسكرية أوكرانية واستسلام 1026 جندياً
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب عمر محمد عليان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية
2022-04-13
2022-04-13
mohamad
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