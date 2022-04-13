موسكو تفرض عقوبات على 398 عضواً في مجلس النواب الأمريكي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية فرض عقوبات على 398 عضواً في مجلس النواب الأمريكي رداً على العقوبات الأمريكية ضد أعضاء في مجلس الدوما الروسي.

ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان “إنه تم فرض قيود على 398 عضواً في مجلس النواب الأمريكي وذلك رداً على موجة العقوبات المناهضة لروسيا التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 آذار الماضي ضد 328 نائباً في مجلس الدوما الروسي وإدراج نواب روس على القائمة السوداء الأمريكية”.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص بمن فيهم قادة ورؤساء لجان مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي أصبحوا مدرجين في قائمة الحظر الروسية إلى جانب مشرعين حاليين آخرين مدرجين في القائمة سيمنعون من دخول الأراضي الروسية على أساس المعاملة بالمثل.

وكان البيت الأبيض أعلن في آذار الماضي فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا طالت 328 عضواً في مجلس الدوما الروسي من أصل الأعضاء الـ 450 إضافة إلى عدد من المسؤولين والمؤسسات الروسية.

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