النظام السعودي يجدد خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 90 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة قوله اليوم إن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وهجوما لطائرة تجسسية تابعة للعدوان في حيس وتحليق مكثف في عدد من المديريات إضافة لقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ولتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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