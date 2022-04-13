حرائق الغابات تتسبب بتدمير 150 مبنى في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

واشنطن- سانا

أدت حرائق غابات اجتاحت منطقة جبلية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى تدمير 150 مبنى على الأقل فيما أخليت مدرستان تضمان 1700 طالب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون إن “هناك منازل بين المباني التي احترقت” مشيرة إلى أن الحريق أتى على نحو 6,4 أميال مربعة من الغابات والأعشاب في منطقة رويدوسو.

وأضافت رابون إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذي أزكته رياح وصلت سرعتها الى نحو 155 كيلومترا في الساعة.

ولفتت المتحدثة إلى أنه تم إخلاء مدرستين “ثانوية وإعدادية” في المنطقة مبينة أن المساكن التي احترقت كانت في الغالب عبارة عن مقطورات وبيوت منعزلة.

واندلعت حرائق غابات في أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو على طول نهر ريو غراندي دون تسجيل إصابات فيما بدأت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب هذه الحرائق.

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