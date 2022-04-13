إيران تجدد تأكيدها على احترام سيادة سورية ورفض تواجد قوات احتلال على أراضيها

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على موقف بلاده الداعي لاحترام سيادة سورية ورفض تواجد قوات احتلال على أراضيها.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي اليوم في طهران مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن “إيران ترفض احتلال أجزاء من الأراضي السورية ووجود قواعد عسكرية عليها دون موافقة الدولة السورية” مؤكداً أن “الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبله في ضوء استقلال وسيادة وسلامة أراضيه”.

وحول علاقات بلاده مع العراق أكد عبد اللهيان أنها “متجذرة واستراتيجية” داعياً إلى تعزيزها.

وأشار عبد اللهيان إلى وجود “اتفاق مبدئي للإفراج عن أرصدة إيران المالية الموجودة في أحد المصارف الخارجية” لافتاً إلى إجراء بلاده مباحثات بشأن كيفية وتوقيت الإفراج عن هذه الأموال.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي أن استقرار سورية مهم للعراق مشيراً إلى أن “أمن إيران والعراق مرتبطان بأمن المنطقة”.

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