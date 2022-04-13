روسيا.. تحقيق جنائي بحق مسؤول أوكراني لتحريضه على الإبادة

موسكو-سانا

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد عمدة مدينة دنيبر الأوكرانية على خلفية تهم بالتحريض على الإبادة الجماعية.

ونقلت وكالة تاس عن اللجنة قولها في بيان اليوم “بدأت إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضد رئيس بلدية مدينة دنيبر في أوكرانيا بوريس فيلاتوف”.

وكان رئيس بلدية دنيبر بوريس فيلاتوف دعا في وقت سابق على شبكات التواصل الاجتماعي إلى قتل الروس في جميع أنحاء العالم.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت أمس ملف قضية جنائية ضد قائد وحدة القوات المسلحة الأوكرانية الذي أمر بقصف جمهورية دونيتسك الشعبية مستهدفاً المدنيين.

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