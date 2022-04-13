جرحى الجيش من دمشق يطلعون على مشاريع صغيرة رائدة لجرحى اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقام مكتب التنمية المحلية لمحافظة دمشق ورشة عمل اليوم في فندق لاميرا السياحي في اللاذقية لعدد من جرحى الجيش العربي السوري في محافظة دمشق الذين بدؤوا العمل مع نهاية العام الماضي في تأسيس مشاريع صغيرة.

وأوضحت ممثلة مكتب التنمية رهف اليوسف في تصريح لـ سانا أن الورشة تضم حوالي 40 جريحاً ممن تتراوح نسب العجز لديهم بين 70 و 79 بالمئة وأن برنامج زيارة الجرحى لمحافظة اللاذقية يتضمن زيارة عدد من الجرحى في المحافظة ممن لديهم مشاريع صغيرة مماثلة وريادية ناجحة على هذا الصعيد بهدف الاطلاع عليها والاستفادة منها وتبادل خبرات مع أصحابها.

وبينت اليوسف أن الجرحى اختار كل منهم فكرة عمل أو مشروعاً يؤسسه ويعمل به عبر منحة مالية بينما يقوم مكتب التنمية المحلية بتأمين مستلزمات المشروع من مواد عينية وتسهيل للإجراءات التنفيذية الخاصة بكل مشروع وتتم مساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تصادفهم من خلال عقد جلسات مع مختصين في ريادة الأعمال وإدارتها.

وأوضح الجريح جعفر حمدان أنه اختار مهنة بخ ورش موبيليا الخشب حيث تعلم المهنة بشكل تدريجي على مواقع التواصل الاجتماعي ويطمح لإتمام مشروعه الخاص بهذه المهنة وافتتاح ورشته الخاصة بذلك بينما يسعى الجريح عدنان العباس لتأسيس نواة مزرعة أبقار مصغرة التي بدأها فعلياً برأس واحد ويطمح لتوسيع مشروعه وامتلاك مزرعة متكاملة وقال الجريح عماد علي إنه كان يعمل سابقاً في محل خياطة لإصلاح الألبسة وحالياً بعد تلقيه المنحة يقوم بتوسيع المحل وزيادة عدد مكنات الخياطة ورفد المحل بمصادر طاقة بديلة عن التيار الكهربائي.

ثناء شحرور

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