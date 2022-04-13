أرمينيا وأذربيجان تناقشان معاهدة سلام محتملة

يريفان-سانا

ناقش كل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ونظيره الأذربيجاني جيون بيراموف خلال مكالمة هاتفية اليوم احتمال توقيع معاهدة سلام بين الطرفين.

ونقلت وكالة تاس عن وزير خارجية أذربيجان قوله أمام البرلمان: إن المكالمة الهاتفية بين الطرفين تمت بمبادرة من الجانب الأذربيجاني حيث ناقش الطرفان آلية إنشاء لجنة لترسيم الحدود إضافة إلى آراء الجانبين حول إمكانية التوقيع على معاهدة سلام.

من جانبه قال وزير الخارجية الأرميني: إن الخلافات الحالية بين الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تتضمن كلاً من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة تمنع المناقشات حول حل القضايا الإشكالية بين البلدين.

وأعلنت أرمينيا في وقت سابق إن رئيس وزرائها نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني الهام علييف وجها وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمفاوضات السلام.

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