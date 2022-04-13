لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا سيمضيان قدماً لهزيمة الغرب

موسكو-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أن بلاده تعتزم المضي قدما في تعاونها مع روسيا لهزيمة الغرب.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشينكو قوله خلال زيارته إلى قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية وإقليم بريموري إن “بيلاروس وروسيا ستمضيان قدما في عملية التكامل الثنائي من بريست في الغرب إلى فلاديفوستوك في الشرق لتهزم الدول الغربية في نهاية المطاف”.

وأضاف لوكاشينكو تعليقا على موقف الدول الغربية من التكامل البيلاروسي الروسي إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيظهران كيفية القيام بذلك.

وشدد لوكاشينكو على أن زيارته إلى قاعدة فوستوشني الفضائية هي إشارة واضحة على أن البلدين عازمان على المضي قدما في جهود الاندماج الثنائي.

وكان لوكاشينكو صرح في وقت سابق أن روسيا ليست مجرد حليف لبيلاروس مؤكدا أن بيلاروس وروسيا شعوب تنتمي للجذور نفسها وهما عبارة عن كيان واحد في المجالين الاقتصادي والعسكري.

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