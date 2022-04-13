وزيرة الدفاع الإسباني لا تستبعد إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

عواصم-سانا

تنصلت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز من حسم امكانية إرسال بلادها أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وقالت “لا يمكن للمرء أبدا استبعاد أي شيء”.

وفي حديث لقناة تيليسينكو التلفزيونية اليوم أوردته وكالة تاس قالت روبلز “في هذه اللحظة إرسال أسلحة ثقيلة ليس مخططا له” مشيرة إلى أن “إسبانيا وحتى الوقت الحالي ترسل أسلحة خفيفة إلى أوكرانيا”.

وفي سياق متصل وافقت الحكومة الالمانية على تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وفقا لما كتبه عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحر ماركوس فابر على تويتر اليوم.

وقال فابر وفق ما نقلت تاس “ألمانيا ستسلم الآن بسرعة أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.. أنا سعيد لأننا تمكنا من إقناع شركائنا في التحالف”.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك قالت في تصريحات سابقة: إن كييف بحاجة إلى أسلحة ثقيلة ولا يجب تقديم أي أعذار في هذا الشأن وهي تصريحات اتت في وقت يعمل فيه المستشار أولاف شولتز على تأجيل اتخاذ هذا القرار على الرغم من الضغط المتزايد من جانب شركائه في التحالف وحلفائه الأجانب.

وكانت الحكومة الألمانية وافقت في الـ 26 من شباط الماضي على توريد الأسلحة لأوكرانيا واتخذت برلين قرارا بإرسال 1000 وحدة من الأسلحة المضادة للدبابات و500 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة إلى كييف كما سمحت لهولندا وإستونيا بإرسال أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا.

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