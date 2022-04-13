الدراما الإذاعية حاضرة عبر أثير الإذاعات الوطنية في رمضان 2022

دمشق-سانا

تتابع الدراما الإذاعية حضورها خلال الموسم الرمضاني في الإذاعات السورية الوطنية محققة عوامل جذب عدة للمستمعين بما تقدمه من مواضيع مع أسلوبها الفني المعتمد على خبرة طويلة في هذا المجال الفني الخاص.

وعن الأعمال التي أنتجت للموسم الرمضاني الحالي أوضح المخرج الإذاعي باسل يوسف رئيس دائرة التمثيليات الإذاعية في تصريح لـ سانا أن الدائرة تقدم لهذا الموسم مجموعة أعمال جديدة تبث عبر إذاعاتنا الوطنية متنوعة بين الاجتماعي والإنساني والتاريخي والكوميدي فضلاً عن استحضار نماذج درامية من أرشيفنا الغني.

وقال يوسف: في هذا العام تقدم إذاعة دمشق مسلسل حكايات زمان تأليف أياد اسمندر وإخراج فراس عباس وتمثيل عدد من نجوم الدراما ومنهم جهاد الزغبي وصفاء رقماني وعباس الحاوي ورائد مشرف وآخرون وهو من نمط المتصل المنفصل إضافة إلى المسلسل الإذاعي بخلاء ولكن تأليف حسين عيسى وإخراج حسن حناوي ويتناول بصورة ناقدة ظاهرة البخل عند شخصيات مبدعة.

وتقدم إذاعة سوريانا وفقاً ليوسف مسلسل رمضانيات من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد غزاوي فيما تنفرد إذاعة صوت الشباب بتقديم الجزء الثاني من مسلسل شرفات الروح المعني بالشعر الصوفي إعداد درامي أحمد إسماعيل وإخراج باسل يوسف بمشاركة الممثلين هشام كفارنة وريم عبد العزيز وعلي القاسم وصفاء رقماني إضافة إلى مسلسل شعلة الإسلام تأليف مظهر الحكيم وإخراج ثراء دبسي ويستحضر أمثولات من تاريخنا العريق.

وأوضح يوسف أن إذاعة دمشق تقدم خلال الشهر المبارك ساعة إذاعية من الأرشيف يستعيد من خلالها المستمعون ذكرياتهم مع مسلسلات إذاعية خالدة في الذاكرة مثل صابر وصبرية وأبو فهمي التي صارت من كلاسيكيات الدراما كما تقدم الإذاعات المحلية في المحافظات عدة مسلسلات إذاعية.

ولفت يوسف إلى أن الدراما الإذاعية واكبت هذا العام اليوميات الرمضانية من خلال زوايا قصيرة للعديد من الكتاب في إذاعة دمشق مثل (بدنا نعيش) لـ أحمد سلامة و(قلي لقلك) لـ أحمد نعمان وعلى إذاعة سوريانا (بالمحبة نعيشها) لـ نهلة السوسو و(خليك رواء) لـ أحمد السيد وعلى إذاعة صوت الشباب (شي عجيب) لـ وليد خربوطلي.

محمد سمير طحان

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