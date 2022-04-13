السفارة الروسية في روما تحث السلطات الإيطالية على حماية مبانيها

روما-سانا

أعلن السفير الروسي لدى روما سيرغي رازوف أن سفارته أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيطالية طالبت فيها باتخاذ إجراءات إضافية لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية.

وقال رازوف لقناة روسيا 24 اليوم: لقد أرسلنا مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيطالية مع طلب لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن بعثاتنا الخارجية هنا في روما وقنصلياتنا العامة الثلاث التي تعمل في إيطاليا.

وشدد رازوف على أن محاولة الحاق ضرر بمبنى البعثة الدبلوماسية الروسية في روما ذات دوافع سياسية فيما تم اعتقال المهاجم وهو مواطن أوكراني يعيش في إيطاليا.

وكانت وسائل إعلام روسية أفادت في وقت سابق من هذا اليوم بتعرض مبنى السفارة الروسية في روما لهجوم تم خلاله صب طلاء على الباب الأمامي.

وتوعدت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي بالرد بالمثل على قرار إيطاليا إبعاد ثلاثين من الدبلوماسيين الروس من روما.

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