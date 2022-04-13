مياه درعا: الانتهاء من رفع التلوث في حي السبيل وضخ المياه مساء اليوم

درعا-سانا

أنهت مؤسسة مياه درعا بالتعاون مع شركة الصرف الصحي ومجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة رفع التلوث الحاصل بمياه الشرب في حي السبيل بالمدينة وبدأت أعمال غسيل وتنظيف الشبكة تمهيداً لضخ المياه مساء اليوم إلى الحي المذكور.

المهندس محمد المسالمة مدير مؤسسة المياه قال في تصريح لـ سانا: إنه بعد الكشف على كل مسارات شبكتي المياه والصرف الصحي في حي السبيل تمكنت الورشات من معالجة سبب التلوث حيث تبين وجود خط مياه رئيسي متقاطع مع خط للصرف الصحي مسدود بالكامل في منطقة بنايات الشهداء وتسبب باهتراء خط المياه واختلاط المياه الآسنة بمياه الشرب ما نجم عنه حالات تسمم عديدة في الحي.

وأضاف إنه بعد حصر أسباب التلوث قامت المؤسسة باستبدال خط المياه بالكامل كذلك تم استبدال خط الصرف الصحي وتقوم الورشات حاليا بغسيل للشبكة وتنظيفها تمهيدا للبدء بضخ المياه مساء اليوم الى الحي.

ولفت إلى أن فريق الرصد المشترك من الصحة والبيئة والمياه سيتابع قطف العينات كل ست ساعات للتأكد من سلامة المياه إلى حين ظهور عينات سلبية تؤكد خلوها من أي مصادر تلوث.

وأهاب مدير مؤسسة المياه بالسكان ضرورة تنظيف خزاناتهم ووضع حبوب التعقيم التي تم توزيعها عليهم لضمان حصولهم على مياه نظيفة وآمنة.

وكانت مشكلة تلوث بمياه الشرب ظهرت في حي السبيل قبل أكثر من أسبوع وتسببت بحالات تسمم متعددة وهو ما استدعى استنفاراً من كل الجهات ذات العلاقة للبحث عن أسباب التلوث ومعالجتها.

يشار إلى أن مؤسسة مياه درعا اعلنت عن قطع ضخ المياه عن حي السبيل قبل يومين لحين الانتهاء من رفع التلوث وتعويض السكان بالمياه عن طريق الصهاريج.

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