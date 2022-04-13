الزراعة تبحث مع برنامج الغذاء العالمي إقامة مشاريع زراعية جديدة

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا صباح اليوم مع نائب المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بدمشق روس سميث واقع المشاريع المنفذة والعمل المتعلق بإعادة تأهيل الأصول الزراعية المجتمعية وأولويات التعاون للمرحلة القادمة وخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والبحوث الزراعية والتنمية الريفية والصعوبات التي تعيق إحياء بعض المشاريع.

وبين قطنا أن السياسات الحكومية هي الأساس في تحديد مسارات العمل للمنظمات في سورية مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لقطاع المياه وضرورة التنوع في توزيع الموارد المالية وفق سياسات وزارة الزراعة بحيث يشمل التعاون كل المجالات التي تخدم القطاع الزراعي والمنتجين وتساهم في تحسين دخلهم وزيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق الاستقرار في تأمين الغذاء.

وأكد قطنا أهمية تطوير المحميات الطبيعية في البادية ونظام الحماية فيها وإعادة إحياء الغطاء النباتي الرعوي ومراكز إنتاج الغراس والبذور وتأسيس مشاتل وبساتين رعوية إضافة إلى تأهيل الآبار واستخدام الطاقة المتجددة وإعادة تأهيل مشاتل إنتاج الغراس المثمرة وتجهيزها بتقنيات حديثة ووضع استراتيجية متكاملة للتنمية الريفية من خلال استقراء ودراسة المجتمعات الريفية المتغيرة حسب المحافظات ومناطق الاستقرار ودعم صغار مربي الدواجن والتربية المنزلية وإنتاج الغاز الحيوي وفق تقنيات جاهزة وحديثة وكذلك رفد المخابر في البحوث بالتجهيزات وتقديم الدعم الفني لإنتاج بذور الخضار الهجينة والتعاون في مجال حصاد المياه.

بدوره نوه سميث بالدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة للأنشطة التي ينفذها البرنامج في سورية مبيناً أنه في العام الماضي بلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 7 ملايين شخص منهم 6 ملايين حصلوا على مساعدات غذائية طارئة ومليون شخص من خلال التدخلات في سبل العيش.

وأشار إلى أن البرنامج يدعم أنظمة الري والصرف وحصاد المياه والتدخلات الزراعية والغذائية على مستوى العائلة والمنطقة وخاصة في محافظتي دير الزور وحلب إضافة إلى التعاون الفني لافتاً إلى أهمية دراسة أثر المشاريع المنفذة وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة ووضع خطة مشتركة لعدة سنوات قادمة.

حضر الاجتماع معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح ومديرا الإنتاج الحيواني والتخطيط والتعاون الدولي في الوزارة إضافة إلى مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية.

غصوب عبود ومهران معلا

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