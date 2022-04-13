مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من جنسيات أوروبية مختلفة مدينة بصرى الشام أمس للاستمتاع بجمال المدينة وتاريخها المغرق في القدم.

رئيس مركز الاستعلامات السياحي في بصرى محمد المقداد قال في تصريح لمراسل سانا اليوم إن مديرية السياحة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية واستقبلت في غضون شهر ونصف الشهر ثلاث مجموعات سياحية من جنسيات مختلفة زاروا خلالها المدينة التاريخية ولا سيما المسرح والقلعة وسرير بنك الملك والحمامات والمسجد العمري وشارع باب الهوى وغيرها لافتاً إلى أن مديرية السياحة بالتعاون مع مجلس مدينة بصرى تقدم للزوار كل التسهيلات والمعلومات الكافية عن المدينة وتاريخها العريق.

وأكد أن تتابع الزيارات مؤشر جيد على حالة التعافي ويأتي منسجماً مع تطلعات وزارة السياحة في مجال تطوير قطاع السياحة وآفاق التنمية السياحية المستدامة.

رئيس دائرة آثار بصرى الشام علاء الصالح قال في تصريح مماثل إن الدائرة تعمل بشكل مستمر على تأهيل الموقع لاستقبال الزيارات الداخلية والخارجية مشيراً إلى أن ورشات الدائرة موجودة ضمن الموقع للقيام بكل الأعمال اللازمة من تنظيف وتعشيب وتكريس وسائل الأمان والحماية وغيرها لإظهار الصورة الجمالية للموقع.

وتحتوي بصرى الشام على 45 موقعاً أثرياً داخل المدينة القديمة وخارجها.

قاسم المقداد

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