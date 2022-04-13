توقيع آخر كتب الباحث الراحل سهيل عروسي في ثقافي الحسكة

الحسكة-سانا

احتضن المركز الثقافي في الحسكة حفل توقيع آخر كتب الباحث الراحل الدكتور سهيل عروسي بعنوان “المسيحيون والمسلمون حوار من أجل التعاون في حل مشاكل العصر”.

حفل توقيع الكتاب الذي أقامته مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع جمعية صفصاف الخابور الثقافية ولجنة إحياء التراث السرياني يأتي وفقاً لعبد الرحمن السيد مدير الثقافة للاحتفاء بباحث طالته يد الغدر التي أرادت أن توقف إبداعه وتكسر قلمه ولكن إرث إبداعه المحب للسلام والتآلف والتآخي ظل حاضراً وروح إبداعه حاضرة بعد رحيله كدعوة مستمرة إلى تغليب لغة الحوار لتعزيز وبناء الأوطان.

رئيس فرع اتحاد الكتاب إبراهيم خلف أشار إلى أن رؤية الباحث الراحل كانت تقوم على مبدأ ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا لذلك خاض في هذا المجال بخطى العارف الحذق وصاحب الرسالة السامية في الأخوة الوطنية ووحدة الحال مركزاً على المشتركات بين الديانات على صعيد العبادات والغايات في آن معاً والنقاط التي تقرب الأخوة لحل مشكلات العصر منطلقاً من أن الحوار بين مكونات الوطن الواحد واجب لمواجهة إرهاب لا يميز بين كنيسة ومسجد.

بدوره الباحث أحمد الحسين رئيس مجلس جمعية صفصاف الخابور أوضح أن الباحث الراحل كرس قلمه للدفاع عن قضايا الحق والكرامة والدفاع عن تراث وطنه وأمته وكيفية تقدمها في ميادين العلم والحداثة والنهوض والرقي حيث وجد أن جزءاً من معضلات الواقع العربي ناجم عن أزمات ونزاعات دولية ورغبات التوسع والقوى والتطرف الإيديولوجي.

مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذوكس مار موريس عمسيح قال بدوره: “بمحبتنا لوطننا نقف معه لمواجهة عدوه وبصلوات المؤمنين الذين يرفعون دعاءهم في المساجد والكنائس يبتهلون إلى الله لحمايته وللحفاظ على المحبة والتآخي الذي يربط أبناءه وهي الدعوة ذاتها التي دعاها الباحث الراحل في بحوثه وكتبه ولا سيما الأخير منها”.

كما ألقى الشاعر وعضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب منير خلف مقتطفات من قصيدة رثى فيها الباحث الراحل عروسي وقصيدة أخرى بعنوان “أوقفتني في الشعر”.

الدكتور سهيل عروسي مواليد مدينة الحسكة عام 1952 توفي في الـ12 من نيسان عام 2018 بجريمة قتل على يد مجهولين وكان له عبر مسيرته نشاطات ثقافية وسياسية متعددة وصدر له 9 كتب أهمها “عبد الرحمن الكواكبي الجمر والرماد” و”المجتمع المدني والدولة” و”التصوف بين الفقه والأيديولوجيا”.

نزار حسن

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