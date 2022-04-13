13 نيسان 2016 – إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثاني

دمشق-سانا

1204 – الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية.

1635 – إعدام الأمير اللبناني فخر الدين الثاني في الأستانة بعد أن شكل حكماً ذاتياً امتد من يافا إلى طرابلس، ما أدى بالسلطنة العثمانية إلى محاربته والقضاء عليه.

1941 – توقيع اتفاقية حياد بين الاتحاد السوفييتي واليابان في موسكو.

1966 – سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السلام عارف ما أدى إلى مقتله في ظروف غامضة وذلك أثناء تحليقها بين القرنة والبصرة.

1990 – ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية.

2008 – انتخابات تشريعية مبكرة في إيطاليا تؤدي إلى فوز حزب سيلفيو برلسكوني بأغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.

2016 – إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثاني.

من مواليد هذا اليوم..

1732 – فريديريك نورث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1906 – صمويل بيكيت، كاتب ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.

1939 – شيموس هيني، شاعر ايرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1995.

من وفيات هذا اليوم..

1827 – هيو كلابرتون، مسكتشف اسكتلندي.

1966 – عبد السلام عارف، رئيس سابق للعراق.

2015- غونتر غراس، أديب ألماني حائز جائزة نوبل للآداب.