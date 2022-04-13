13 نيسان 2016 – إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثاني

دمشق-سانا
1204 – الحملة الصليبية الرابعة تجتاح القسطنطينية.
1635 – إعدام الأمير اللبناني فخر الدين الثاني في الأستانة بعد أن شكل حكماً ذاتياً امتد من يافا إلى طرابلس، ما أدى بالسلطنة العثمانية إلى محاربته والقضاء عليه.
1941 – توقيع اتفاقية حياد بين الاتحاد السوفييتي واليابان في موسكو.
1966 – سقوط طائرة مروحية تقل الرئيس العراقي عبد السلام عارف ما أدى إلى مقتله في ظروف غامضة وذلك أثناء تحليقها بين القرنة والبصرة.
1990 – ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية.
2008 – انتخابات تشريعية مبكرة في إيطاليا تؤدي إلى فوز حزب سيلفيو برلسكوني بأغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب.
2016 – إجراء انتخابات مجلس الشعب في سورية للدور التشريعي الثاني.
من مواليد هذا اليوم..
1732 – فريديريك نورث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1906 – صمويل بيكيت، كاتب ايرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.
1939 – شيموس هيني، شاعر ايرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1995.
من وفيات هذا اليوم..
1827 – هيو كلابرتون، مسكتشف اسكتلندي.
1966 – عبد السلام عارف، رئيس سابق للعراق.
2015- غونتر غراس، أديب ألماني حائز جائزة نوبل للآداب.