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عــاجــل وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية

لحظة بلحظة.. 49 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس

2022-04-13

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