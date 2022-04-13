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- الخارجية الروسية: الولايات المتحدة زودت أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار
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لحظة بلحظة.. 49 يوماً على العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
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