روسيا: مزاعم واشنطن حول استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا استفزازية

واشنطن-سانا

وصفت السفارة الروسية في واشنطن مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بشأن احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا بأنها استفزازية وعديمة الأساس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان إن “القوات المسلحة الروسية لا تمتلك ولا يمكن أن تمتلك عوامل قتالية كيميائية بعد أن أتلفت روسيا كل مخزونها للأسلحة الكيميائية عام 2017” مشيرة إلى أن ما يثير القلق هو معلومات أكدتها الدفاع الروسية وتفيد بتحضير المتطرفين الأوكرانيين استفزازات باستخدام المواد الكيميائية …ولدى روسيا أسئلة عن مصدر هذه المواد.

ودعت السفارة واشنطن إلى “الكف عن الترويج للمعلومات المضللة وتكثيف عملية نزع سلاحها الكيميائي” لافتة إلى أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الوحيدة الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والتي لم تف بالتزاماتها الدولية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال أمس إن “الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية في ماريوبول الأوكرانية” لكنه أعرب عن وجود مخاوف من احتمال لجوء روسيا إلى استخدامها مدعياً أن “لديها سجلاً في ذلك و سبق أن استخدمت عوامل كيميائية ضد مواطنيها”.

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