الجيش المالي يعلن توقيف ثلاثة أوروبيين يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية

باماكو-سانا

أعلن الجيش المالي أنه أوقف خلال عمليات نفذها ضد إرهابيين وسط البلاد ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بالإرهاب.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن “مفرزة القوات المسلحة المالية في ديابالي التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة باماكو أوقفت في الـ 10 من نيسان الحالي خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين”.

ولم يحدد البيان هويات هؤلاء المشتبه بهم الأوروبيين ولا جنسياتهم.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب وجود مجموعات تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين تنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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