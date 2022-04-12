الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على صور عن اعتقال سياسي أوكراني

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه من السابق لأوانه التعليق على الصور التي يظهر فيها السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك مكبل اليدين.

وقال بيسكوف: “لا أستطيع أن أقول أي شيء عن مدى صحة الصور التي ظهر فيها ميدفيدشوك” مضيفاً إنه سيكون من الخطأ قول أي شيء حول هذا الموضوع دون وجود تأكيدات.

وأضاف: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا وتتم صناعة العديد من الأخبار الكاذبة بشكل احترافي أو غير احترافي في أوكرانيا بمساعدة خبراء دوليين ولهذا فإن اعتبار هذه الأنباء حقيقية بشكل فوري هو شيء خاطئ.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن اعتقال قواته لميدفيدشوك خلال عملية أمنية خاصة.

ونشر زيلينسكي على حسابه على تلغرام صورة رجل يشتبه بأنه رئيس المجلس السياسي لحزب “منصة المعارضة من أجل الحياة” فيكتور ميدفيدشوك مقيد اليدين متباهياً بأنه تم تنفيذ عملية خاصة بفضل أجهزة الأمن الأوكرانية.

وكانت وحدات من القوات المسلحة الروسية بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لإنهاء اعتداءات القوات التابعة للنظام الأوكراني عليهما.