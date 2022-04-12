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روسيا تفتح قضية جنائية ضد قائد عسكري أوكراني ارتكب جرائم في دونيتسك

2022-04-12

موسكو-سانا

فتحت لجنة التحقيق الروسية ملف (قضية جنائية) ضد قائد وحدة القوات المسلحة الأوكرانية الذي أمر بقصف جمهورية دونيتسك الشعبية مستهدفاً المدنيين.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة نقلته وكالة نوفوستي أنه “رفعت دعوى جنائية ضد قائد فرقة المدفعية الصاروخية في اللواء الآلي المنفصل 54 للقوات المسلحة الأوكرانية أوليغ أناتوليفيتش فيليبوفيتش وجنود آخرين من فرقة المدفعية ذاتها”.

وأشار البيان إلى أنه “وفقاً للتحقيقات نفذ القائد العسكري الأوكراني المذكور صباح يوم الـ9 من نيسان الجاري الأوامر الجنائية الصادرة عن قائد اللواء مايسترينكو وقادة ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع الأوكرانية مضيفاً أنه وجهت أيضاً تهم غيابية ضد مايسترينكو بارتكاب جرائم بموجب القانون الجنائي الروسي.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لأعمال القصف هذه قتل وجرح العديد من المدنيين العزل.

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