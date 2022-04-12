مباحثات سورية إندونيسية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

جاكرتا-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في جاكرتا عبد المنعم عنان مع رئيس غرفة تجارة إندونيسيا أرشاد راشيد سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين .

وأشار عنان إلى أن الهدف من اللقاء هو إجراء حوار تفاعلي حول سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين لافتاً إلى قانون الاستثمار في سورية والمجالات والمشروعات التي يتم التركيز عليها حالياً للاستثمار فيها.

من جهته أكد راشيد رغبة الجانب الإندونيسي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السوري وعقد اجتماع افتراضي مع غرفة التجارة وقطاعات الأعمال في سورية والانتقال بعدها إلى التعاون على الصعيد الحكومي.

وأشار إلى أن اندونيسيا لديها الكثير من الشركات في مجالات الابتكار والتنكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية والترابطية والتي تعتبر مفيدة خلال عملية إعادة الإعمار في سورية مشدداً على أهمية التواصل والتشبيك بين الجهات صاحبة العلاقة في البلدين تمهيداً للانطلاق نحو تعاون أوسع وأشمل.

ولفت إلى أنه ستتم دعوة سورية للمشاركة في قمة الأعمال(بي 20) التي ستعقد بالتوازي مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي في شهر تشرين الأول 2022 والتي ستركز على ثلاثة محاور هي الصحة العالمية والتحول الرقمي وتحول الطاقة.

حضر الاجتماع من الجانب الإندونيسي كل من شينتا ويدايا كامداني نائب رئيس الغرفة وبيرناردينو فيغا نائب رئيس الغرفة للعلاقات الدولية ودارما دوجوجونيجور مسؤول الشرق الأوسط في الغرفة فيما حضر من الجانب السوري الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة محمد ناهض محايري.

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