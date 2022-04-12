العثور على حقيبة تحتوي قطعاً أثرية ونماذج جصية بحمص

حمص-سانا

عثرت مجموعة من العمال بحمص أثناء عملهم بإزالة الأنقاض من المدينة القديمة داخل بناء مهجور على حقيبة جلدية كبيرة تحتوي العديد من القطع الأثرية وتم تسليمها إلى دائرة الآثار بالمحافظة.

ونوه مدير آثار حمص حسام حاميش في تصريح لـ سانا بالمبادرة التي قام بها العمال من خلال تسليمهم الحقيبة إلى دائرة الآثار فور عثورهم عليها داعياً المواطنين جميعاً إلى مساعدتهم بالحفاظ على الآثار بشتى الوسائل والسبل.

وقالت لبابة العلي أمينة متحف حمص: إنه وبعد إجراء الكشف على الحقيبة تبين أنها تحتوي ستة أسرجة من الفخار وهي أثرية بعضها ناقص وخمس أوان فخارية أحداها كاملة والباقي ناقصة وهي اثرية وجرة صغيرة من الفخار مكسورة وناقصة تعود للفترة البيزنطية وعشرة أجزاء من دمى طينية ثلاث منها تمثل حيوانات وسبع دمى أنثوية وبشرية وهي أثرية تعود لفترة البرونز.

وأشارت العلي إلى العثور أيضاً ضمن الحقيبة على مجموعة من النماذج الجصية التي تمثل نقد زنوبيا وهي حديثة وعددها 23 قطعة وثلاث قطع جصية تمثل مشاهد من ماري وهي حديثة وقطعتين فخاريتين تمثلان أبجدية أوغاريت وهي حديثة وثلاث قلادات اثنتان دائرية عليها كتابة مسمارية وأخرى مستطيلة تمثل الأبجدية مربوطة بواسطة خيط وهي حديثة.

وضمت الحقيبة أيضاً حسب العلي خنجراً معدنياً متأكسداً وهو تراثي ودلة قهوة صغيرة وهي حديثة وصحناً معدنياً حديثاً وصحن سجائر من الفخار الحديث ورأسين جصيين لرجلين وهما حديثاً الصنع وتمثالاً من الجص لملك فرعوني حديث الصنع أيضاً إضافة إلى مجموعة من النقود الحديثة المتأكسدة نتيجة عوامل حفظها السيئة.

صبا خيربك

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency