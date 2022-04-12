علي سلامة… طفل يتحدى إعاقته بالعمل اليدوي

طرطوس-سانا

استطاع الطفل علي سلامة 11 عاماً من سكان الشيخ سعد بطرطوس تحدي إعاقته وتأسيس مشروع صغير بدعم عائلته يتضمن صناعة الحلي بشكل يدوي.

علي يعاني من طيف توحد متوسط ورغم ذلك نجح بتأسيس مشروعه الصغير بعد رحلة من العلاج والتحدي ومواجهة الصعاب وذلك بحسب والدته إيمان السعيدي التي بينت لمراسلة سانا أنه تم تشخيص حالة علي في أعوامه الأولى باضطراب طيف التوحد المتوسط لتبدأ معها مسيرة العلاج الطويلة ومع الوقت تحسنت حالته ودخل المدرسة وتمكن من الاندماج مع زملائه.

ولفتت إلى أن مشروع علي يتضمن تصنيع الحلي والأساور في ورشته الصغيرة مستخدماً الخرز بمختلف الألوان والاحجام وحبات اللؤلؤ والخيطان كما شارك في عدة معارض مبينة أن هدف هذا المشروع دعم أطفال التوحد وتشجيع علي على الإبداع وإيصال رسالة للجميع مفادها أن أطفال طيف التوحد يملكون قدرات كبيرة.

وأشارت إلى أنها اتبعت عدة دورات متخصصة في التعامل مع طفل التوحد وقرأت عدة دراسات وأبحاث لمساعدة طفلها على التأقلم مع المجتمع موجهة رسالة لكل أم لديها طفل يعاني اضطراب طيف توحد بالمتابعة الدورية من قبل الاختصاصيين.

شادي سلامة والد الطفل أشار إلى أنه يؤمن بقدرات ابنه كونه طفلاً متميزاً حيث كان يصطحبه معه دائماً في نزهات بالطبيعة ويعلمه حب الأرض وزراعة الورد.

الطبيب النفسي الدكتور كنان الشيخ المسؤول عن حالة علي قال: إنه تم تشخيص حالة الطفل علي باضطراب طيف توحد متوسط حيث كانت علامات وأعراض التوحد واضحة عليه وخاصة عند زيارته مع والدته الى مركز جمعية المجد لأمهات أطفال ذوي الإعاقة وبقي عدة سنوات حتى حان تاريخ انضمامه للمدرسة حيث تم عرضه على لجنة الدمج بالتربية وحالياً يكمل تعليمه.

وأضاف حالة علي تتحسن بشكل كبير حيث تغيرت تصرفاته وسلوكه ورافقه سلوك صناعة الحلي الملونة وممارسة الرسم مؤكداً أن علي يمتلك قابلية كبيرة للتعلم مع وجود أم متعاونة أعطته الوقت والجهد الكافيين ليصبح إيجابياً ومنتجاً بالمجتمع ويندمج مع أقرانه بالمدرسة.

هيبه سليمان

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